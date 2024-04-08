Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
РубинПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
21:45
ИнтерНе начат

Агент Барбоза: увольнение Абаскаля не избавит "Спартак" от проблем, там они системные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможное увольнение испанского главного тренера Гильермо Абаскаля из "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Уволив Абаскаля, "Спартак" не избавится от всех своих проблем, потому что там они системные. Для начала клубу необходимо разобраться с внутренними процессами, стратегией, развитием молодежи и так далее. Проблема точно не только в тренере. Посмотрите, сколько хороших специалистов за последнее время было в "Спартаке" - никто долго не продержался, все были уволены", - поделился Барбоза.

Гильермо Абаскаль работает в "Спартаке" в должности главного тренера с 2022-го года. В нынешнем сезоне под руководством 34-летнего испанского специалиста "красно-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Спартака" 35 очков в 22-х сыгранных матчах.

В первых четырех матчах в весенней части РПЛ на счету "Спартака" всего одна победа - в матче 23-го тура РПЛ против "Динамо". Недавно в СМИ появилась информация, что Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера команды 9-го апреля по итогам заседания совета директоров.

Источник: "РБ Спорт"

Барбоза Гильермо Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится