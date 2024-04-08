"Раньше все ждали матчи петербуржцев со "Спартаком", ЦСКА, и результат был непредсказуем. А сейчас "Зенит" почти всегда побеждает без проблем", - сказал Жирков.
Он отметил, что в составе "Зенита" играют качественные легионеры, а главный тренер "Зенита" Сергей Семак выстроил четкую структуру, где в каждой линии есть высокая конкуренция.
По истечении 22 туров питерцы занимают первой место с 44 набранными очками, на втором месте "Краснодар", у которого на одно очко меньше. Отрыв между "Зенитом" и ближайшим московским клубом составляет 6 очков, "Динамо" расположился на третьей строчке (38 очков). Далее идут ЦСКА (36), "Локомотив" (36) и на шестом месте "Спартак" (35).
Источник: "Матч ТВ"
Жирков: раньше ждали матчи Питера и Москвы, а сейчас "Зенит" побеждает без проблем
Трехкратный чемпион России в составе "Зенита" Юрий Жирков заявил, что конкуренция между питерцами и московскими клубами ослабла, сине-бело-голубые почти всегда побеждают.
Фото: ФК "Зенит"