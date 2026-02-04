Матчи Скрыть

Бразильский футболист рассказал, что его удивило в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, что его удивило после перехода в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Бразильского футболиста Матеуса Алвеса удивили болельщики ЦСКА - по словам игрока, его впечатляет, что фанаты даже на холоде снимают майки и танцуют.

— На самом деле я очень удивлен тем, что даже на холоде они (болельщики - прим.) снимают майки и танцуют по пояс голыми! Болельщики ЦСКА очень позитивные, они не перестают скандировать кричалки ни на секунду.
Болельщики соперников не создают столько шума, как наши уважаемые фанаты. Особенно мне нравится кричалка: "Мы ЦСКА — мы победим!" - цитирует Алвеса "СЭ".

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" летом 2025 года за 5,1 миллионов евро и заключил с клубом пятилетний контракт. Полузащитник провел за красно-синих во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона армейцы стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны.

