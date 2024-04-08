Нидерландский тренер Паскаль Янсен, которого называют возможным новым главным тренером московского "Спартака", не прилетал в Россию. Как сообщает "СЭ", Янсен находится на родине. В начале апреля в 71-летнем возрасте ушла из жизни его мать Сью Чалонер.
Ранее сообщалось, что действующий главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль может покинуть свою должность 9-го апреля по итогам заседания совета директоров московского клуба. По данным СМИ, приглашение Янсена на место Абаскаля - личная инициатива нового спортивного директора "Спартака" Томаша Амарала.
Мать Паскаля Янсена Сью Чалонер - известная нидерландская певица и актриса, выступавшая в жанрах диско, соул и хаус. Чалонер родилась в Англии, а в последствии перебралась в Нидерланды.
Источник: "СЭ"
"СЭ": кандидат на должность главного тренера "Спартака" Янсен не прилетал в Москву. У него умерла мать
Экс-главный тренер "АЗ" Паскаль Янсен не приезжал в Москву на переговоры с руководством "Спартака".
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