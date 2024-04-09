- Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов. Поменялась ли игра в сравнении с первой частью сезона? На мой взгляд, сегодня мы стали играть в более интересный футбол, - передаёт слова Арутюнянца "РБ Спорт".
"Ростов" стал лидером Российской премьер-лиги по очкам в весенней части сезона-2023/2024, набрав в 4 сыгранных матчах марта и апреля 2024 года 10 очков (остальные клубы - не более 8 очков). В осенней части сезона жёлто-синие набрали 21 очко в 18 матчах.
В текущей турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает девятое место с 31 очком в 22 матчах.
Президент "Ростова": я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказал мнение об игре жёлто-синих в весенней части сезона.
Фото: ФК "Ростов"