Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
22:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
22:00
Манчестер СитиНе начат

Президент "Ростова": я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказал мнение об игре жёлто-синих в весенней части сезона.
Фото: ФК "Ростов"
- Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов. Поменялась ли игра в сравнении с первой частью сезона? На мой взгляд, сегодня мы стали играть в более интересный футбол, - передаёт слова Арутюнянца "РБ Спорт".

"Ростов" стал лидером Российской премьер-лиги по очкам в весенней части сезона-2023/2024, набрав в 4 сыгранных матчах марта и апреля 2024 года 10 очков (остальные клубы - не более 8 очков). В осенней части сезона жёлто-синие набрали 21 очко в 18 матчах.

В текущей турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает девятое место с 31 очком в 22 матчах.

Ростов Арутюнянц
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится