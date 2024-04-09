"Зенит" может пригласить Неймара. Но надо понимать, что у него была очень сложная травма и операция. Если он успешно восстановится, то он может рассмотреть вариант с "Зенитом", - цитирует Барбозу "Матч ТВ".
Неймар является игроком саудовского "Аль-Хиляль", игрок провел в текущем сезоне пять матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 45 миллионов евро. На данный момент нападающий восстанавливается от повреждения крестообразной связки. Петербургский "Зенит" после 22-х сыгранных туров лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко.
Барбоза: если Неймар успешно восстановится, то он может рассмотреть вариант с "Зенитом"
Футбольный агент Пауло Барбоза заявил, что Неймар может перейти в петербургский "Зенит".
Фото: Global Look Press