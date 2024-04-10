"Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, в какой чемпионат попал. Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Пусть еще Клоппу контракт предложат. Реальность – будет Черчесов или тренер из женского "Спартака", - цитирует Салихову "СЭ".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Спартака" вело переговоры с итальянским специалистом Маурицио Сарри, но тот отказался возглавлять команду. После 22-х сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила подопечным Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Спартак" может возглавить Паскаль Янсен, который ранее работал в "АЗ".
Салихова - об отказе Сарри возглавить "Спартак": пусть еще Клоппу контракт предложат. Реальность - будет Черчесов
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о приглашении Маурицио Сарри в "Спартак".
Фото: "Чемпионат"