"Победа в дерби должна придать уверенности красно-белым. Думаю, у "Спартака" есть шансы попасть в тройку сильнейших по итогам сезона. Судьба Абаскаля? Будет несправедливо, если Гильермо финиширует в топ-3, а его уволят", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Спартака" вело переговоры с итальянским специалистом Маурицио Сарри, но тот отказался возглавлять команду. После 22-х сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила подопечным Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Спартак" может возглавить Паскаль Янсен, который ранее работал в "АЗ".
Рианчо: будет несправедливо, если Абаскаль финиширует в топ-3, а его уволят
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"