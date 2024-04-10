- Весной он мало играет, но первую часть сезона он провёл неплохо. Сложно сказать, что сейчас происходит с ним, но, видимо, история с контрактом мешала ему играть. Это сильный нападающий, а само желание поехать играть в Европу абсолютно нормальное и правильное. Нужно играть и показывать максимальный уровень в РПЛ, чтобы уехать, - передаёт слова Бушманова Metaratings.ru.
9 апреля официальный телеграм-канал московского ЦСКА объявил о продлении контракта с 25-летним воспитанником клубной академии - центральным нападающий Фёдором Чаловым. Новое соглашение с Чаловым будет действовать до июня 2025 года, срок действия прежнего истекал в декабре 2024 года.
В текущем сезоне Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 4 результативных паса. В весенней части сезона нападающий сыграл в 5 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Бушманов: видимо, история с контрактом мешала Чалову играть
Экс-главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал текущую форму 25-летнего нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА