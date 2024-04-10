"Нынешний результат "Краснодара" - заслуга Владимира Ивича? На сегодняшний день, конечно, заслуга. Его убрали, когда команда находилась на втором месте, и сейчас команда по-прежнему на втором месте. Здесь вопрос нужно задать руководству "Краснодара". Со стороны мы можем констатировать тот факт, что при Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях", - сказал Кобелев.
Под руководством серба "быки" завершили первую часть сезона на первом месте, обогнав "Зенит". С началом второго круга Сергей Галицкий решил расстаться с Ивичем.
Сейчас "Краснодар" возглавляет Мурад Мусаев, команда занимает второе место в чемпионате с 43-мя очками в активе. Отставание от "Зенита" составляет одно очко, очная встреча между двумя лидерами состоится на домашнем стадионе "быков" уже в эту субботу, 13 апреля. Напомним, что Мурад Мусаев уже работал на посту главного тренера "Краснодара" в период с 2018 по 2021 год.
Источник: Metaratings.ru
Кобелев: в том, что "Краснодар" на лидирующих позициях – заслуга Ивича
Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал работу в "Краснодаре" экс-главного тренера Владимира Ивича .
Фото: ФК "Краснодар"