- Не забудем про 95-летие волгоградского "Ротора". Думаю, можем провести матч "Ротор" - "Спартак". Планируем обсудить такую возможность с властями Волгоградской области, - передаёт слова Терёшина "РБ Спорт".
Ранее, 1 мая 2023 года, на "Волгоград Арене" прошёл ретроматч между сталинградским "Динамо" и московским "Спартаком", посвящённый 80-летию победы СССР в Сталинградской битве. Сталинградское "Динамо" было представлено ветеранами московского "Динамо" и волгоградского "Ротора", которые сыграли с ветеранами красно-белых.
В РФС рассказали о возможном проведении ретроматча "Ротор" - "Спартак"
Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин сообщил о возможном проведении ретроматча между ветеранами волгоградского "Ротора" и московского "Спартака".
Фото: РФС