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Широков: после матча "Краснодар" - "Зенит" еще играть и играть. Чего тут ерунду-то говорить

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Бывший игрок "Зенита" Роман Широков высказал свое мнение о том, является ли матч "Краснодара" и "Зенита" решающим в сезоне.
Фото: РФС
"Ну нет. Слушайте, еще играть и играть, семь матчей останется. Чего тут ерунду-то говорить. Если бы такой матч случился за три-четыре тура до конца РПЛ, тогда да. А сейчас кто-то победит, в следующем матче проиграет — и все на круги своя. Дальше важные матчи, с серьезными соперниками. Да в этом сезоне в битве с аутсайдерами никто не дает гарантии победы. В игре с "Балтикой" питерцы вели, а если бы в конце какой-то шальной залетел и все. Такая же история у "Краснодара". Может, вообще "Динамо" вернется в гонку, выдаст победную серию. Все может быть", - сказал Широков.

"Зенит" после 22 сыгранных матчей занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 44 очка. Идущий на втором месте "Краснодар" отстает от петербуржцев всего на один балл. Их очное противостояние состоится уже в эту субботу на домашнем стадионе южан в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, в первом круге подопечные Сергея Семака на своем поле сыграли с "быками" в ничью 1:1.

В следующих 25 и 26 туре "Зенит" дома примет "Оренбург", а потом столкнется с московским "Динамо" в гостях. "Краснодар" дома сыграет с воронежским "Факелом" и в гостях - против самарских "Крыльев Советов".

Источник: "Матч ТВ"

Роман Широков Зенит Краснодар
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