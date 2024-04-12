После матча 23 тура РПЛ между "Пари НН" и "Краснодаром" Юран был сильно раздосадован обидным поражением (3:4) и разговаривал в повышенном тоне в подтрибунном помещении. Произошедшее попало на камеру, видео опубликовали в Сети. После этого Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) оштрафовал Юрана на 50 тысяч рублей, а также дисквалифицировал его на два матча, но условно.
"Хотелось бы заранее извиниться перед журналистами: видимо теперь мне придётся ограничиваться минимальными комментариями на флеш-интервью и пресс-конференциях. Буквально двумя-тремя словами: "Здрасьте, игра хорошая, до свидания". Или: "Игра плохая — до свидания". У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя. Есть опасения, что теперь к любому слову могут придраться и превратить условную дисквалификацию в безусловную. А мне нужно командой руководить, находиться рядом с ней. Я не могу её оставить без тренера", - сказал Сергей Юран.
Отметим, что в решении КДК говорится об условной дисквалификации исключительно на два матча и с испытательным сроком – один год. Если в течение этого времени Юран снова нарушит правила, то двухматчевая дисквалификация вступит в силу.
Источник: "Чемпионат"
Юран: после дисквалификации буду общаться с журналистами двумя-тремя словами
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран заявил, что изменит манеру общения с журналистами после решения КДК о штрафе и условной дисквалификации.
Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"