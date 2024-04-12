- Я считаю, что "Сочи" не проиграет, команда хороша по игре, а "Спартак" до этого отскочил. "Сочи" очень нужна победа, сейчас будет нормальное поле. Подобные команды просто выгрызают эти очки, а те соперники, которые ни за что не борются, волей-неволей проигрывают такие матчи. И второй важный момент — "Сочи" знает, что делать на поле, в отличие от "Спартака". К моему огромному сожалению, на данный момент я не вижу, за счет чего «Спартак» собирается кого-то обыгрывать. Я думаю, что выиграет "Сочи".
Матч 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" примет на своем поле московский "Спартак", состоится сегодня, 13 апреля. Игра пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 14:00 по столичному времени. Главный судья встречи - Рафаэль Шафеев. Напомним, в первом круге текущего сезона "красно-белые" одержали в Москве минимальную победу над "барсами" со счетом 1:0.
Сочинцы в прошлом туре в гостях сыграли вничью "Ростовом" (2:2). Подопечные Гильермо Абаскаля в свою очередь прервали трехматчевую серию в чемпионате России без забитых голов, одержав волевую победу над "Динамо" (2:1).
После 22 сыгранных матчей "Спартак" набрал 35 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" с 15 набранными баллами располагается на 16-й позиции, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Источник: "РБ Спорт"
Мор: "Сочи" выиграет у "Спартака". В отличие от "красно-белых", они знают, что делать на поле
Экс-футболист московского "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Сочи" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"