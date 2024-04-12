Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
14:00
СпартакНе начат
Ахмат
16:30
БалтикаНе начат
Краснодар
17:00
ЗенитНе начат
Локомотив
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
АланияЗавершен
Волгарь
16:00
ТюменьНе начат
Черноморец
16:00
АкронНе начат
Химки
17:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
14:30
ТоттенхэмНе начат
Манчестер Сити
17:00
Лутон ТаунНе начат
Брентфорд
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Бёрнли
17:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Борнмут
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
15:00
ЖиронаНе начат
Райо Вальекано
17:15
ХетафеНе начат
Мальорка
19:30
Реал МадридНе начат
Кадис
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
16:00
ЭмполиНе начат
Торино
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
16:30
КёльнНе начат
Бохум
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ВольфсбургНе начат
Майнц
16:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
18:00
РеймсНе начат
Ренн
22:00
ТулузаНе начат

Мор: "Сочи" выиграет у "Спартака". В отличие от "красно-белых", они знают, что делать на поле

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист московского "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Сочи" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
- Я считаю, что "Сочи" не проиграет, команда хороша по игре, а "Спартак" до этого отскочил. "Сочи" очень нужна победа, сейчас будет нормальное поле. Подобные команды просто выгрызают эти очки, а те соперники, которые ни за что не борются, волей-неволей проигрывают такие матчи. И второй важный момент — "Сочи" знает, что делать на поле, в отличие от "Спартака". К моему огромному сожалению, на данный момент я не вижу, за счет чего «Спартак» собирается кого-то обыгрывать. Я думаю, что выиграет "Сочи".

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" примет на своем поле московский "Спартак", состоится сегодня, 13 апреля. Игра пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 14:00 по столичному времени. Главный судья встречи - Рафаэль Шафеев. Напомним, в первом круге текущего сезона "красно-белые" одержали в Москве минимальную победу над "барсами" со счетом 1:0.

Сочинцы в прошлом туре в гостях сыграли вничью "Ростовом" (2:2). Подопечные Гильермо Абаскаля в свою очередь прервали трехматчевую серию в чемпионате России без забитых голов, одержав волевую победу над "Динамо" (2:1).

После 22 сыгранных матчей "Спартак" набрал 35 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" с 15 набранными баллами располагается на 16-й позиции, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Источник: "РБ Спорт"

Эдуард Мор Спартак Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится