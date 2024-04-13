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Митрофанов: Карпин поставил в сборной зрелищный футбол - не в стиле "бей на солнце, окружай ворота"

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
"Игра разная. Турнирных задач нет. Соперники разные. Узнаются они иногда в последний момент. Это не совсем те вещи, по которым надо оценивать тренера сборной. Он находится в неравных условиях по сравнению со всеми остальными национальными командами. Нравится ли стиль игры сборной? Карпин отлично ставит игру. У нас комбинационный, зрелищный, атакующий футбол. При этом не в стиле "Бей на солнце, окружай ворота", - сказал Митрофанов.

Валерий Карпин совмещает работу в сборной и в "Ростове". Под его руководством россияне сыграли в 17 матчах, в которых одержали 10 побед, один раз проиграли и шесть раз была зафиксирована ничья. Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года, по информации СМИ, РФС готовит новый контракт для 55-летнего специалиста до лета 2026 года.

Источник: "Евро-Футбол.ру"

Максим Митрофанов Валерий Карпин Сборная России
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