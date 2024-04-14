"Любого другого российского тренера уже давно бы отправили на растерзание в начале пути. А Абаскаля защищают, как будто от него реально что-то зависит и он может что-то выиграть. Никакое поведение руководства "Спартака" уже не вызывает у меня эмоций. Я уже на всё это смотрю со смехом, это действительно уже просто смешно", - заявил Быстров.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с лета 2022-го года. В текущем сезоне под его руководством команда идет на 6-м месте в чемпионате России с 35-ю очками в 23-х матчах. В последнем туре "красно-белые" минимально уступили "Сочи", занимающему последнее место в турнирной таблице.
Всего после возобновления сезона подопечные Абаскаля провели 7 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. 17-го апреля "Спартак" встретится в рамках 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России с санкт-петербургским "Зенитом" (первый матч - 1:2).
Источник: "Чемпионат"
Быстров: российского тренера на месте Абаскаля уже отправили бы на растерзание, это действительно уже просто смешно
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о работе главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Спартака"