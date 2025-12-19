Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Набабкин пожелал здоровья Алдонину

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал ситуацию с тяжелым заболеванием экс-полузащитника армейцев Евгения Алдонина.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее стало известно, что Алдонину диагностировали онкологическое заболевание.

"Мы сильно переживаем за него. Я с Женей был в одной команде, очень хорошо с ним знаком. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Знаю и верю в то, что он сильный и сумеет все преодолеть", — передает слова Набабкина "Чемпионат".

Евгений Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, провел в составе команды 315 матчей, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач, выиграв с армейцами два чемпионских титула, пять Кубков России, четыре Суперкубка страны и Кубок УЕФА.

В активе Кирилла Набабкина — 324 игры, 5 голов и 11 ассистов за ЦСКА. С армейской командой Набабкин выиграл по три чемпионских титула, Кубка и Суперкубка России.

