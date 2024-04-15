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Павлюченко: мне больно наблюдать за "Спартаком", это моя родная команда

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Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко оценил шансы "Спартака" на победу в ответном матче 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России с "Зенитом".
Фото: Getty Images
"Мне больно наблюдать за москвичами, потому что это моя родная команда. Даже за счёт характера "Спартак" вряд ли обыграет "Зенит". Возможно, руководство клуба посчитало, что нужна какая-то эмоциональная встряска, убрав Гильермо Абаскаля, но вряд ли в команде все хорошо. Шансы будут только если "Зенит" полностью выставит второй состав", - предположил Павлюченко.

Послезавтра, 17-го апреля "Спартак" сыграет против "Зенита" в Санкт-Петербурге в рамках ответного полуфинала "Пути РПЛ" в Кубке России. Первый матч проходил в Москве и завершился волевой победой "сине-бело-голубых". На гол коста-риканского нападающего "красно-белых" Манфреда Угальде дублем ответил 18-летний бразильский вингер "Зенита" Педро.

Напомним, вчера стало известно об увольнении с поста главного тренера "Спартака" испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Руководить командой в матче с "Зенитом" будет ассистент Абаскаля Владимир Слишкович, который уже делал это в 19-м туре РПЛ, когда "Спартак" без дисквалифицированного Абаскаля сыграл с "Зенитом" вничью (0:0) на выезде.

Источник: "Metaratings"

Роман Павлюченко Спартак Зенит
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