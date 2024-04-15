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КДК РФС рассмотрит отказ игроков "Спартака" от интервью после матча 24 тура с "Сочи"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, на какие инциденты в матче 24-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" комитет обратит свое внимание.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"По матчу "Сочи" - "Спартак" рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там. Также задержка выхода команды гостей из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты", - цитирует Григорьянца "СЭ".

Московский "Спартак" уступил клубу "Сочи" (0:1), который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России в матче 24-го тура. Единственный мяч записал на свой счет марокканский защитник Яхья Аттият-Аллах. Эта игра стала последней во главе клуба для испанского наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.

14-го апреля официальный сайт "Спартака" сообщил о расставании со специалистом. Временно функции главного тренера московской команды будет исполнять боснийский экс-ассистент главного тренера Владимир Слишкович.

КДК РФС Спартак Сочи
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