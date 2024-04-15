"Для меня вопрос и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой. Таков нынешний "Зенит". И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги", - цитирует Романцева "СЭ".
После 23-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на девять очков. Команда Сергея Семака одержала победу над "Спартаком" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1, забитыми мячами в той встрече отличились: Соболев и Педро (дубль). В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" совершили трансферов на 29,850 миллионов евро.
Романцев: на сегодня "Зенит" - самый могучий клуб лиги
Российский тренер Олег Романцев считает, что "Зенит" является лучшим клубом России.
Фото: ФК "Спартак"