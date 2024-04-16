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"РБ Спорт": в ЭСК поступили обращения по судейству Иванова в матче "Краснодар" - "Зенит" и Галимова

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По данным СМИ, по итогам матчей 24 тура чемпионата России Экспертно-судейская комиссия рассмотрит два обращения от клубов РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрит два обращения клубов по поводу судейства в матчах 24 тура Российской премьер-лиги, сообщают СМИ.

По данным источника, предметами этих обращений являются эпизоды с неназначением пенальти в ворота гостей на 97-й минуте матча "Краснодар" - "Зенит" главным рефери Сергеем Ивановым и с неназначением пенальти в ворота хозяев поля на 68-й минуте матча "Крылья Советов" - "Рубин" главным арбитром Романом Галимовым.

Источник: "РБ Спорт"


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РФС ЭСК Сергей Иванов Роман Галимов Краснодар Зенит Крылья Советов Рубин
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