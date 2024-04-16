- К увольнению всё шло. Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе. Может, плохой переводчик у него был…? Но мне кажется, он в футболе ничего не понимает. Есть такая русская пословица: "Кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет", и когда тренер что-то соображает, то сразу понятна его концепция, система взглядов на футбол, - приводит слова Орлова "РБ Спорт".
Ранее стало официально известно об увольнении с поста главного тренера московского "Спартака" 35-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля. В выездном матче 24 тура Российской премьер-лиги против "Сочи", который стал последним для красно-белых под руководством Абаскаля, московский клуб уступил со счётом 0:1. В 5 матчах весенней части чемпионата России "Спартак" набрал 5 очков, одержав при этом 1 победу, и забил 2 мяча - меньше всех в лиге.
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Абаскаля назначен входивший в штаб испанца боснийский специалист Владимир Слишкович.
Орлов: к увольнению Абаскаля из "Спартака" всё шло, совсем плох был. Кажется, он в футболе ничего не понимает
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказался по поводу увольнения с поста главного тренера московского "Спартака" 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля.
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