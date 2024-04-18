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Зарема: повезло ещё, что у "Спартака" в критический момент есть Слишкович. Так бы Эшуорта просили потренировать

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ситуацию с главным тренером красно-белых.
Фото: МатчПремьер
- Видимо, план "Б" Малышева - это Слишкович. Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Ещё повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать, - передаёт слова Салиховой "Чемпионат".

14 апреля официальные интернет-ресурсы московского "Спартака" объявили об уходе из клуба 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял красно-белых с июня 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера после ухода испанца стал его боснийский помощник Владимир Слишкович.

Англичанин Пол Эшуорт в сентябре 2022 года занял пост спортивного директора "Спартака", 1 января 2024 года был переведён на должность технического директора. 11 апреля 2024 года функционер покинул красно-белых.

Спартак Владимир Слишкович Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Зарема Салихова
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