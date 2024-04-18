"К Денисову не подходят футболисты с жалобами на усталость. Устал – садись на скамейку, но на поле ты больше не выйдешь. Спрос со всех одинаковый. У него два сына – один справляется с конкуренцией, а второй – нет. И он его убрал из команды. Вот такие требования должны быть", - заявил Быстров.
Игорь Денисов с января 2024-го года работает в академии московского "Торпедо". Экс-капитан сборной России является главным тренером команды 2011-го года рождения. Напомним, "Торпедо" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. После 26-ти проведенных матчей в активе столичной команды 34 набранных очка. С января 2024-го года основную команду "Торпедо" возглавляет экс-наставник "Спартака" Олег Кононов.
Источник: "Чемпионат"
Быстров: у Денисова в "Торпедо" два сына - один справляется с конкуренцией, а второй - нет. И он его убрал из команды
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров поделился деталями работы бывшего партнера по команде Игоря Денисова в роли тренера академии "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"