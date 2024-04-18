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Пономарев: РПЛ Дзюба уже не тянет — тяжелый, как слон

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал форварда “Локомотива” Артема Дзюбу.
Фото: "Матч ТВ"
– Возраст берет свое. “Локомотиву” Артем пользы не приносит, вряд ли с ним продлят контракт. РПЛ Дзюба уже не тянет — тяжелый, как слон.

Напомним, Артем Дзюба стал футболистом московского “Локомотива” в прошлом году. Действующее трудовое соглашение российского форварда с железнодорожниками истекает предстоящим летом. Отметим, что в последние дни в СМИ активно обсуждается информация о желании “Локомотива” расстаться с 35-летним Дзюбой.

Источник: “РБ Спорт”

Владимир Пономарев Артем Дзюба Локомотив
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