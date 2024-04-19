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Рианчо: я не думаю, что Карпин намерен доказывать "Спартаку" свою ценность как тренера

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Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о тренере "Ростова" Георгии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
"Валерий — профессионал, и поэтому, как и все тренеры, он хочет побеждать. Я не думаю, что он намерен доказывать "Спартаку" свою ценность как тренера. Он — профессионал!", - цитирует Рианчо "СЭ".

Напомним, что 14-го марта испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". В СМИ появилась информация о том, что команду может возглавить Станислав Черчесов или Валерий Карпин. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на двенадцать очков.

Рауль Рианчо Спартак Валерий Карпин
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