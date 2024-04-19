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Бородюк - о "Динамо": если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чём можно говорить?

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Российский тренер Александр Бородюк высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Торпедо"
"Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чём можно говорить? Наверное, на них повлиял кубковый матч в Питере, который они проиграли. Но еще есть матчи впереди. Можно побороться за Кубок", - цитирует Бородюка Metaratings.

После 23-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от петербургского "Зенита" на четыре очка. Команда Марцела Лички сыграет со "Спартаком" во втором полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно "бело-голубые" не совершили ни одного приобретения, однако клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к
Маккаби Хайфа". В воскресенье, 21-го апреля, "Динамо" сыграет с "Пари НН" в рамках 25-го тура РПЛ.

Александр Бородюк Динамо Марцел Личка
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