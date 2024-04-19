"Ментальность и желание выигрывать титулы имеют огромное значение. Если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чём можно говорить? Наверное, на них повлиял кубковый матч в Питере, который они проиграли. Но еще есть матчи впереди. Можно побороться за Кубок", - цитирует Бородюка Metaratings.
После 23-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от петербургского "Зенита" на четыре очка. Команда Марцела Лички сыграет со "Спартаком" во втором полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно "бело-голубые" не совершили ни одного приобретения, однако клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к
Маккаби Хайфа". В воскресенье, 21-го апреля, "Динамо" сыграет с "Пари НН" в рамках 25-го тура РПЛ.
Бородюк - о "Динамо": если футболисты и тренеры в себя не верят, то о чём можно говорить?
Российский тренер Александр Бородюк высказался о московском "Динамо".
Фото: ФК "Торпедо"