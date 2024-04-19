"Артем еще может помочь "Локомотиву", но уже скорее не как игрок стартового состава. Или он должен быть в хорошей форме, не после травм или пропусков. Закончит ли он профессиональную карьеру после "Локо"? Если не будет предложений из-за рубежа, думаю да", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что "Локомотив" планирует расстаться с Артемом Дзюбой по окончании текущего сезона, а игрок может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа", который тренирует Леонид Слуцкий. В текущем сезоне форвард провел за "железнодорожников" 24 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца текущего сезона и может быть продлен, если Дзюба сделает 12 результативных действий.
Семшов: Дзюба завершит карьеру, если ему не поступит предложение из-за рубежа
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов считает, что Артем Дзюба летом может завершить игровую карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"