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Игнатов: с Абаскалем было не особо все гладко, но это жизнь

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Полузащитник “Спартака” Михаил Игнатов высказался о работе с бывшим рулевым красно-белых Гильермо Абаскалем.
Фото: "Матч ТВ"
— Он был долгое время с нами, как и мы с ним. Были хорошие моменты и плохие, пережили их вместе. Не особо все гладко иногда было, но это жизнь, случиться может все.

Отметим, что Гильермо Абаскаль возглавил московский “Спартак” летом 2022 года. 14 апреля красно-белые приняли решение уволить испанского специалиста с поста наставника команды. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

Напомним, ранее инсайдер Андрей Панков в своих социальных сетях сообщил о том, что главными кандидатами на должность нового рулевого красно-белых являются Владимир Ивич и Паскаль Янсен.

Источник: “Матч ТВ”

Михаил Игнатов Спартак Гильермо Абаскаль
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