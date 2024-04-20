— Он был долгое время с нами, как и мы с ним. Были хорошие моменты и плохие, пережили их вместе. Не особо все гладко иногда было, но это жизнь, случиться может все.
Отметим, что Гильермо Абаскаль возглавил московский “Спартак” летом 2022 года. 14 апреля красно-белые приняли решение уволить испанского специалиста с поста наставника команды. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.
Напомним, ранее инсайдер Андрей Панков в своих социальных сетях сообщил о том, что главными кандидатами на должность нового рулевого красно-белых являются Владимир Ивич и Паскаль Янсен.
Источник: “Матч ТВ”
Игнатов: с Абаскалем было не особо все гладко, но это жизнь
Полузащитник “Спартака” Михаил Игнатов высказался о работе с бывшим рулевым красно-белых Гильермо Абаскалем.
Фото: "Матч ТВ"