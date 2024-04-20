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Игнашевич - о победе над "Крыльями Советов: оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, оно произошло

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал победу на последних секундах над "Крыльями Советов" в 25-м туре чемпионата России (2:1).
Фото: ФК "Балтика"
- Мои эмоции, когда счет стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло. Поздравляю ребят. Они — настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят.

Матч "Балтика" - "Крылья Советов" в рамках 25?го тура РПЛ завершилась победой команды из Калининграда со счетом 2:1. Защитник хозяев поля Анхело Энрикес на 84?й минуте вывел калининградцев вперед. Однако на второй добавленной минуте полузащитник самарцев Амар Рахманович с пенальти сравнял счет. Победу подопечным Сергея Игнашевича на шестой минуте компенсированного времени принес хавбек Дмитрий Рыбчинский, который вышел на замену на 72-й минуте вместо защитника Роберто Фернандеса.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Игнашевич Балтика Крылья Советов
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