Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
БолоньяНе начат
Милан
21:45
ИнтерНе начат

Виллиан Роша: все игроки ЦСКА могут играть в Европе. О желании Чалова надо спросить его самого

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал слухи о возможном отъезде форварда "армейцев" Федора Чалова в Европу в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
"Я Виллиан Роша, о желании Фёдора играть в Европе нужно спросить у него самого. А если говорить о его уровне, то все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит", - заявил Роша.

Нападающий ЦСКА и сборной России продлил истекавший в конце календарного года контракт с ЦСКА до конца сезона 2024/25. По сообщениям СМИ, сумма отступных, прописанная в новом соглашении, составляет 4.2 миллиона евро.

В зимнее трансферное окно Чалова связывали с возможным переходом в европейский клуб. Интерес к форварду приписывали "Трабзонспору", а также другим клубам из Турции и Франции.

Источник: "Чемпионат"

Виллиан Роша ЦСКА Федор Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится