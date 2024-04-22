"Я Виллиан Роша, о желании Фёдора играть в Европе нужно спросить у него самого. А если говорить о его уровне, то все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит", - заявил Роша.
Нападающий ЦСКА и сборной России продлил истекавший в конце календарного года контракт с ЦСКА до конца сезона 2024/25. По сообщениям СМИ, сумма отступных, прописанная в новом соглашении, составляет 4.2 миллиона евро.
В зимнее трансферное окно Чалова связывали с возможным переходом в европейский клуб. Интерес к форварду приписывали "Трабзонспору", а также другим клубам из Турции и Франции.
Источник: "Чемпионат"
Виллиан Роша: все игроки ЦСКА могут играть в Европе. О желании Чалова надо спросить его самого
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал слухи о возможном отъезде форварда "армейцев" Федора Чалова в Европу в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"