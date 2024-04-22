"Почему у меня такой негатив по отношению к Абаскалю? Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке. Меня раздражает и то, что такие тренеры не считают обязательным изучение русского языка, работая у нас", - заявил Семшов.
Руководство "Спартака" 14 апреля объявило об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, сейчас обязанности главного тренера временно заменяет Владимир Слишкович. Московский клуб пригласил испанского специалиста в июне 2022 года. В прошлом сезоне под руководством Абаскаля команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ "красно-белые" одержали пять побед подряд на старте, но потом ситуация стала ухудшаться. После зимней паузы Абаскаль смог добиться победы лишь в одном матче, а в последней игре перед увольнением "Спартак" минимально уступил аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0).
Источник: "РБ Спорт"
Семшов – об Абаскале: такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов оценил тренерский уровень экс-тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"