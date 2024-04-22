"Знаю, что летом и зимой были по нему (Кассьерре) предложения из Европы, Катара, Саудовской Аравии, но "Зенит" не захотел его отпускать. Конечно, после окончания сезона к нему тоже будет интерес, но я сомневаюсь, что клуб захочет его продавать", - сказал агент.
В текущем сезоне колумбийский нападающий забил за "Зенит" 16 голов и является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Форвард выступает за "сине-бело-голубых" с июля 2022 года и всего за петербургский клуб забил 25 мячей и сделал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро, контракт с Матео Кассьеррой действует до июня 2027 года.
Источник: Metaratings
Агент Барбоза: к Кассьерре будет интерес, но сомневаюсь, что "Зенит" захочет его продавать
Португальский агент Пауло Барбоза оценил возможность ухода в другой клуб нападающего "Зенита" Матео Кассьерры в конце сезона.
Фото: ФК "Зенит"