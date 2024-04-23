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Радимов: у "Динамо" была возможность победить в чемпионате, а теперь остаётся только бороться за третье место

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Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отреагировал на вопрос о том, что московское "Динамо" выбралось из серии неудач.
Фото: социальные сети
- Выбрались из чего? Посмотрите, какие задачи. Перед ними была возможность победить в чемпионате, а они в трёх играх с "Ростовом", "Спартаком" и "Уралом" практически лишились шансов на это. Остаётся только бороться за третье место, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Московское "Динамо" по итогам 20 тура Российской премьер-лиги занимало третье место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от лидирующего "Зенита". После этого бело-голубые потерпели в чемпионате три поражения подряд - от "Ростова" (1:4 дома), "Спартака" (1:2 дома) и "Урала" (1:2 на выезде), прервав эту серию выездной победой над "Пари НН" (4:1).

В текущей турнирной таблице чемпионате "Динамо" занимает третье место с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита", на 3 очка опережая ближайших конкурентов в борьбе за топ-3.

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Динамо Владислав Радимов
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