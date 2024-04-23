- "Нижний" может "забить" так, что скоро окажется в зоне вылета. Думаю, что у "Нижнего" проблемы начались после того, как они проиграли "Балтике", и с удалением Гоцука, который является столпом обороны. Плюс у них травму получил Майга. И получилось, что им как раз эти ключевые футболисты не помогают. Вот отсюда результат. Они, по-моему, за эти три игры пропустили в два раза больше голов, чем за все предыдущие, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
"Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 25 тура Российской премьер-лиги с московским "Динамо" потерпел четвёртое поражение в чемпионате подряд, уступив со счётом 1:4. Ранее нижегородцы проиграли "Балтике" (0:2 на выезде), "Краснодару" (3:4 дома) и "Оренбургу" (1:3 на выезде). В трёх последних матчах волжане пропустили 11 голов, в 21 предыдущей игре - 19 голов.
В турнирной таблице "Пари НН" находится на десятом месте с 28 очками в 24 матчах, опережая зону стыковых матчей на 4 очка, а зону прямого вылета - на 5 очков.
Радимов: "Пари НН" может так "забить", что окажется в зоне вылета
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал турнирную ситуацию для "Пари НН" после крупного поражения о "Динамо" (1:4) в матче 25 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"