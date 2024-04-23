- Я всегда был приверженцем расширения РПЛ до 18 команд. При этом независимо от наличия российских клубов в еврокубках. Моя позиция здесь неизменна. Считаю, что для такой большой страны 18 команд - приемлемый вариант. Противники расширения скажут, что ещё больше просядем в качестве футбола? Противники пусть футбол посмотрят. Нам же надо как-то двигаться вперёд. Мне кажется, это правильная идея. Она уже давно витает. Я уже 8 лет об этом говорю, - передаёт слова Газизова "Чемпионат".
В розыгрыше Российской премьер-лиги - высшего дивизиона отечественного футбола - принимает участие 16 клубов. Такое количество команд-участниц является для чемпионата России неизменным с 1998 года. В сезонах 1996 и 1997 года в высшем дивизионе играли 18 клубов, однако в дальнейшем организаторы вернулись к прежнему количеству участников - 16. В последние годы в информационном пространстве озвучиваются идеи расширения количества участников Российской премьер-лиги.
Выступающее в первой лиге махачкалинское "Динамо" в текущем сезоне является одним из претендентов на повышение в классе. В 27 матчах команда набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая на 2 очка зону стыковых матчей и на 6 очков зону гарантированного невыхода в РПЛ.
Экс-гендиректор "Спартака" Газизов: для такой большой страны, как Россия, 18 команд в лиге - приемлемый вариант
Экс-генеральный директор "Уфы" и "Спартака" и генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об идее расширения РПЛ до 18 клубов.
Фото: ФК "Спартак"