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Радимов: после 25 тура РПЛ уверен, что ЦСКА вообще не попадёт в медали

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Экс-полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил перспективы "армейцев" в текущем сезоне РПЛ после домашнего поражения от "Ахмата" (1:2).
Фото: РИА Новости
- До этого тура я был уверен, что третье место займёт ЦСКА. А теперь я, наоборот, уверен, что ЦСКА вообще не попадёт в медали, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

ЦСКА в домашнем матче 25 тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от грозненского "Ахмата" со счётом 1:2. При этом получили прямые красные карточки и пропустят предстоящее дерби с московским "Спартаком" центральные защитники красно-синих Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также с красно-белыми не сыграет узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев, получивший четвёртую жёлтую карточку.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 37 очков в 24 матчах. Отставание от идущего третьим "Динамо" составляет 4 очка.

ЦСКА Ахмат Владислав Радимов
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