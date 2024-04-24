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Сенников: у "Спартака" сейчас эйфория после "Ростова", ЦСКА может их наказать

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Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников дал прогноз на дерби между ЦСКА и "Спартаком" в рамках 21-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
ЦСКА есть потери в обороне. Роша и Дивеев не сыграют, поэтому у ЦСКА возникнут сложности из-за их отсутствия. Все равно это дерби. У армейцев хорошие футболисты в атаке, поэтому они дадут бой "Спартаку". Красно-белые сейчас в эйфории после "Ростова", и им будет непросто показать такую же игру против ЦСКА. Армейцы могут наказать "Спартак", - заявил Сенников.

Московские ЦСКА и "Спартак" сойдутся в столичном дерби в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ. Матч состоится 25-го апреля на стадионе "армейцев". В турнирной таблице команды разделяет одно очко. За шесть туров до конца чемпионата ЦСКА с 37-ю очками занимает 6-е место. "Спартак" с 38-ю очками идет на 4-й строчке.

В предыдущем матче в рамках 25-го тура "Спартак" разгромил на выезде "Ростов" со счетом 5:1. ЦСКА на своем поле уступил "Ахмату" (1:2). Красные карточки в игре с грозненским клубом и, соответственно, дисквалификации на дерби получили два защитника "армейцев" Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Дмитрий Сенников Спартак ЦСКА
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