– Галактионов давно уже изжил себя в “Локомотиве”. Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов. Мне грустно наблюдать за таким “Локомотивом”.
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова сыграли с нижегородским “Пари НН”. Московский “Локомотив” одержал победу со счетом 3:2. При этом по ходу встречи железнодорожники уступали с разницей в два мяча.
Напомним, коллектив Галактионова набрал 41 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: “СЭ”
Смородская: Галактионов давно себя изжил. Мне грустно наблюдать за таким “Локомотивом”
Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская раскритиковала наставника железнодорожников Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"