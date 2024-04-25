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Смородская: Галактионов давно себя изжил. Мне грустно наблюдать за таким “Локомотивом”

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Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская раскритиковала наставника железнодорожников Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
– Галактионов давно уже изжил себя в “Локомотиве”. Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов. Мне грустно наблюдать за таким “Локомотивом”.

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова сыграли с нижегородским “Пари НН”. Московский “Локомотив” одержал победу со счетом 3:2. При этом по ходу встречи железнодорожники уступали с разницей в два мяча.

Напомним, коллектив Галактионова набрал 41 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: “СЭ”

Ольга Смородская Михаил Галактионов Локомотив
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