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Ещенко: за третье место в этом сезоне “Спартаку” можно будет аплодировать

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Экс-защитник “Спартака” Андрей Ещенко высказался о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Если “Спартак” сумеет занять третье?четвертое место со всеми передрягами, то это будет положительный результат. За третье место можно им будет аплодировать.

Сейчас московский “Спартак” имеет на своем счету 38 очков. Красно-белые располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата страны. В своем последнем поединке в рамках РПЛ столичный клуб разгромил “Ростов” со счетом 5:1.

Напомним, по ходу текущего сезона московский “Спартак” уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Сейчас временно исполняющим обязанности наставника команды является Владимир Слишкович.

Источник: Metaratings

Ещенко Спартак
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