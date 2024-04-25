– Дзюбе неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки.
Напомним, вчера, 24 апреля, московский “Локомотив” на выезде сыграл с нижегородским “Пари НН”. Встреча завершилась победой подопечных Михаила Галактионова со счетом 3:2. Форвард железнодорожников Артем Дзюба вошел в заявку клуба на минувший матч. Однако Галактионов так и не выпустил Дзюбу на поле.
Источник: “Матч ТВ”
Галактионов – об игровом времени Дзюбы: Артему неприятно, он амбициозный человек
Наставник “Локомотива” Михаил Галактионов рассказал, почему форвард команды Артем Дзюба не вышел на поле в матче 21-го тура РПЛ с “Пари НН”.
Фото: "Матч ТВ"