– От предложения будет зависеть. Пока официального ничего не было. Желание будет зависеть от предложения.
Ранее инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что в следующее трансферное окно московский “Локомотив” хочет приобрести нового нападающего. По его сведениям, железнодорожники составили шорт-лист потенциальных новичков. В него попал форвард “Родины” Иван Тимошенко.
Напомним, в текущем сезоне Тимошенко провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Тимошенко: переход в “Локомотив”? Желание будет зависеть от предложения
Олег Еремин, агент форварда “Родины” Ивана Тимошенко, прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в стан железнодорожников.
Фото: ФК "Родина"