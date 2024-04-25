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Агент Тимошенко: переход в “Локомотив”? Желание будет зависеть от предложения

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Олег Еремин, агент форварда “Родины” Ивана Тимошенко, прокомментировал информацию о возможном переходе клиента в стан железнодорожников.
Фото: ФК "Родина"
– От предложения будет зависеть. Пока официального ничего не было. Желание будет зависеть от предложения.

Ранее инсайдер Андрей Панков сообщил о том, что в следующее трансферное окно московский “Локомотив” хочет приобрести нового нападающего. По его сведениям, железнодорожники составили шорт-лист потенциальных новичков. В него попал форвард “Родины” Иван Тимошенко.

Напомним, в текущем сезоне Тимошенко провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов.

Источник: “РБ Спорт”

Тимошенко Родина Локомотив Российские трансферы
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