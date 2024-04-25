Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Факел
18:15
Крылья СоветовНе начат
Ахмат
20:30
СочиНе начат
ЦСКА
20:30
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
Прерван
Рома

"Ростов" одержал минимальную победу над "Уралом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Ростов" минимально обыграл в гостях "Урал" в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Урал"
На 59-й минуте гол забил нападающий ростовчан Сесар Роналдо, сначала обработав мяч и вторым касанием отправив его в сетку. Голевая передача на счету у Умара Сако.

Благодаря победе в Екатеринбурге, подопечные Валерия Карпина поднялись на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. "Урал" занимает 13-е место с 24-мя набранными очками.

Чемпионат России

21 тур

"Урал" 0 - 1 "Ростов"

Голы: Роналду, 59.

"Урал": Помазун, Эмерсон (Бегич, 46), Кулаков, Итало, Филипенко, Сиссе (Бочеров, 80), Мишкич, Егорычев (Бикфалви, 84), Дмитриев (Каштанов, 60), Ишков, Ионов (Концевой, 80).

"Ростов": Медведев, Сако, Осипенко, Чернов, Лангович (Вахания, 68), Глебов (Мелехин, 80), Уткин, Комаров (Колтаков, 88), Щетинин, Роналдо (Байрамян, 79), Комличенко (Голенков, 67).

Предупреждения: Эмерсон, 41, Комличенко, 45+1, Мелехин, 87.

Ростов Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится