На 59-й минуте гол забил нападающий ростовчан Сесар Роналдо, сначала обработав мяч и вторым касанием отправив его в сетку. Голевая передача на счету у Умара Сако.
Благодаря победе в Екатеринбурге, подопечные Валерия Карпина поднялись на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. "Урал" занимает 13-е место с 24-мя набранными очками.
Чемпионат России
21 тур
"Урал" 0 - 1 "Ростов"
Голы: Роналду, 59.
"Урал": Помазун, Эмерсон (Бегич, 46), Кулаков, Итало, Филипенко, Сиссе (Бочеров, 80), Мишкич, Егорычев (Бикфалви, 84), Дмитриев (Каштанов, 60), Ишков, Ионов (Концевой, 80).
"Ростов": Медведев, Сако, Осипенко, Чернов, Лангович (Вахания, 68), Глебов (Мелехин, 80), Уткин, Комаров (Колтаков, 88), Щетинин, Роналдо (Байрамян, 79), Комличенко (Голенков, 67).
Предупреждения: Эмерсон, 41, Комличенко, 45+1, Мелехин, 87.
"Ростов" одержал минимальную победу над "Уралом"
Фото: ФК "Урал"