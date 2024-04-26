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Защитник "Спартака" Чернов: мяч точно попал в руку Чалову. Но таким пенальти нельзя убивать игру

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Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку нападающему ЦСКА Федору Чалову в матче 21-го тура РПЛ (0:0) .
Фото: "Матч ТВ"
- Мяч попал в руку Чалову, это точно. Я не знаю, в каком положении у него была рука. Он говорит, что ему ничего не попало или там от ноги отлетело, я не понял. Короче, он сам ничего не понял. Но мяч в руку попал, а там уже пускай судьи разбираются. Я думал, что будет пенальти. Но на повторе не так все очевидно. Я думаю, что нельзя таким пенальти убивать игру.

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" в рамках перенесенного 21-го тура российской Премьер-лиги состоялось сегодня, 25 апреля. Игра проходила на домашнем поле "армейцев" и завершилась безголевой ничьей. Последний раз эти команды не забивали друг другу в октябре 2003 года.

Напомним, на 28-й минуте матча главный судья Василий Казарцев воспользовался видеоповтором, однако принял решение не назначать пенальти в ворота хозяев, посчитав, что нападающий Федор Чалов не играл рукой в своей штрафной площади.

ЦСКА и "Спартак" по итогам встречи набрали 38 и 39 очков соответственно. Таким образом "красно-синие" располагаются на 7 месте в турнирной таблице и по-прежнему отстают от "красно-белых" на один балл.

Источник: "Матч ТВ"

Никита Чернов Спартак ЦСКА Федор Чалов
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