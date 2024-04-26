Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
ЦСКА
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
0 - 4 0 4
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
1 - 2 1 2
РомаЗавершен

Слишкович: ребята отдали все, чтобы "Спартак" сегодня победил ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
И.о. главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал ничью с ЦСКА в 21-м туре РПЛ (0:0).
Фото: "Матч ТВ"
- К сожалению, проблемы были. Но давайте честно говорить, время — это самая большая проблема тренера. Всегда не хватает времени. Игры идут одна за другой, тактические тренировки сложно сделать и исправить ошибки. Но я не могу ничего сказать про настрой ребят: они отдали все, чтобы "Спартак" сегодня победил ЦСКА.

В четверг, 25 апреля "Спартак" в гостях сыграл вничью с ЦСКА в отложенном 21-м туре российской Премьер-лиги со счетом 0:0.

Напомним, Владимир Слишкович был назначен исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" 14 апреля этого года, после увольнения из клуба наставника команды Гильермо Абаскаля. Под его руководством "красно-белые" разгромили в гостях "Ростов" со счетом 5:1, сыграли вничью в ответной встрече Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0).

Источник: "Матч ТВ"

Владимир Слишкович Спартак ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится