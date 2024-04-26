- К сожалению, проблемы были. Но давайте честно говорить, время — это самая большая проблема тренера. Всегда не хватает времени. Игры идут одна за другой, тактические тренировки сложно сделать и исправить ошибки. Но я не могу ничего сказать про настрой ребят: они отдали все, чтобы "Спартак" сегодня победил ЦСКА.
В четверг, 25 апреля "Спартак" в гостях сыграл вничью с ЦСКА в отложенном 21-м туре российской Премьер-лиги со счетом 0:0.
Напомним, Владимир Слишкович был назначен исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" 14 апреля этого года, после увольнения из клуба наставника команды Гильермо Абаскаля. Под его руководством "красно-белые" разгромили в гостях "Ростов" со счетом 5:1, сыграли вничью в ответной встрече Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" (0:0).
Источник: "Матч ТВ"
Слишкович: ребята отдали все, чтобы "Спартак" сегодня победил ЦСКА
И.о. главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал ничью с ЦСКА в 21-м туре РПЛ (0:0).
Фото: "Матч ТВ"