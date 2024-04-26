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Аршавин – о матче ЦСКА со “Спартаком”: первый тайм скучноват, но в целом мне игра — нормально

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о матче ЦСКА – “Спартак” (0:0) в 21-м туре чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
– Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра — нормально. Во втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Никто не отсиживался в обороне.

Напомним, московские ЦСКА и “Спартак” сыграли накануне, 25 апреля 2024 года. Встреча завершилась ничейным результатом. Команды не сумели распечатать ворота друг друга, сыграв со счетом 0:0. Отметим, что красно-белые набрали 39 очков. Они идут шестыми в турнирной таблице РПЛ. Что касается армейцев, на счету которых 38 баллов, они пребывают на седьмой строчке.

Источник: РБК

Андрей Аршавин ЦСКА Спартак
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