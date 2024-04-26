- Хорошо, что при Слишковиче "Спартак" не проигрывает. Насколько я понимаю, он просто поменял схему, но игроки остались те же. Пока что невозможно говорить о каких-то его заслугах. Что нового он принёс? Никаких следов работы Слишковича я не увидел, - передаёт слова Колоскова Metaratings.ru.
41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович возглавил московский "Спартак" в качестве и.о. главного тренера после увольнения с этого поста 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля, помощником которого ранее был Слишкович. Под руководством боснийца красно-белые провели три выездных матча, в которых сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) в Кубке России, обыграли "Ростов" (5:1) и сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
Колосков: пока невозможно говорить о каких-то заслугах Слишковича в "Спартаке". Никаких следов его работы не увидел
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского "Спартака" под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Спартак"