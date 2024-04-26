"Он стал интересным по всем параметрам, в том числе и характером, но мужицкого у него не отнять. Это достойно уважения, в этом мы схожи. А всё остальное — дело личное", - поделился Малоян.
Напомним, Артем Дзюба играл в "Спартаке" в 2010-х, в команде у него случился конфликт в Валерием Карпиным, который тогда возглавлял команду. Сейчас Артем Дзюба играет в "Локомотиве ", в текущем сезоне форвард принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре гола и пять раз ассистировал партнерам по команде. По недавним сообщениям в СМИ, 35-летнего нападающего связывают с переходом в китайский клуб "Шанхай Шеньхуа".
Источник: "Чемпионат"
Экс-спартаковец Артур Малоян – о Дзюбе: мужицкого у него не отнять
Бывший игрок московского "Спартака" Артур Малоян рассказал о характере нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"