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Экс-спартаковец Артур Малоян – о Дзюбе: мужицкого у него не отнять

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Бывший игрок московского "Спартака" Артур Малоян рассказал о характере нападающего Артема Дзюбы.


Фото: ФК "Локомотив"
"Он стал интересным по всем параметрам, в том числе и характером, но мужицкого у него не отнять. Это достойно уважения, в этом мы схожи. А всё остальное — дело личное", - поделился Малоян.

Напомним, Артем Дзюба играл в "Спартаке" в 2010-х, в команде у него случился конфликт в Валерием Карпиным, который тогда возглавлял команду. Сейчас Артем Дзюба играет в "Локомотиве ", в текущем сезоне форвард принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре гола и пять раз ассистировал партнерам по команде. По недавним сообщениям в СМИ, 35-летнего нападающего связывают с переходом в китайский клуб "Шанхай Шеньхуа".

Источник: "Чемпионат"

Артем Дзюба Спартак
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