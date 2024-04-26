"В каких линиях ЦСКА сильнее "Спартака"? Вратарь не обсуждается, я уважаю Максименко, но ему еще пока далеко до Акинфеева. А вот остальные линии, если судить по дерби, примерно равны. Впрочем, важно понимать, что у ЦСКА потерял сразу несколько ключевых футболистов перед матчем, поэтому сравнить команды в их полной боеготовности прямо сейчас нельзя", - сказал Афанасьев.
38-летний Игорь Акинфеев провел в текущем сезоне 21 игру, пропустив 27 голов. Александр Максименко защищал ворота "красно-белых" в 19 матчах, в которых пропустил 19 голов. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" идет на шестом месте, заработав за 25 игр 39 очков. ЦСКА находится на седьмой позиции с 38-и очками в активе. В прошедшем 21-м туре московские команды сыграли в дерби, оба голкипера смогли оставить свои ворота в неприкосновенности, команды не смогли забить ни одного гола.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-игрок ЦСКА Афанасьев: Максименко еще пока далеко до Акинфеева
Бывший игрок ЦСКА Андрей Афанасьев сравнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с вратарем "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"