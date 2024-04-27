"В целом по игре от Казарцева я другого не ждал. Плохие позиции, не бежит, долгие жёлтые карточки, за что тоже могут наказать. Но главное — Казарцев игнорирует требования, и департамент должен обращать на это внимание. Надо работать с человеком, раз не понимает. Другие арбитры стараются занимать правильные позиции, а Казарцев специально отстаёт от моментов и разглядывает их с 15-20 метров. Он как художник — видит по-своему. Ему так удобно, ему так нравится", - высказался Федотов.
Встреча "армейцев" и "Спартака" завершилось со сетом 0:0. В игре были несколько эпизодов, за которые Казарцева подвергли критике, один из них Федотов назвал грубейшей ошибкой. Речь идет о фоле защитника Барбоса Мойзеса в концовке матча на нападающем "красно-белых" Манфреда Угальде. Армеец шипами задел незащищенную часть ноги, икроножную мышцу, рефери ограничился желтой карточкой, по мнению Игоря Федотова, за опасную игру следовало показать красную. В другом игровом моменте мяч, казалось, угодил в руку Федору Чалову в штрафной площади, после просмотра ВАР судья принял решение не назначать пенальти. В "Спартаке" сделали заявление о том, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу трех спорных эпизодов матча.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр Федотов – о судействе в игре ЦСКА и "Спартака": Казарцев как художник - видит по-своему
Фото: ФК "Спартак"