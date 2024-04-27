Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
14:30
ЛиверпульНе начат
Фулхэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БёрнлиНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Лутон ТаунНе начат
Ньюкасл
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Эвертон
19:30
БрентфордНе начат
Астон Вилла
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
ЖиронаНе начат
Альмерия
17:15
ХетафеНе начат
Алавес
19:30
СельтаНе начат
Атлетико
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
16:00
МонцаНе начат
Ювентус
19:00
МиланНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
16:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
Фрайбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
ГаврНе начат

Экс-арбитр Федотов – о судействе в игре ЦСКА и "Спартака": Казарцев как художник - видит по-своему

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу судьи матча ЦСКА и "Спартака" Василия Казарцева.
Фото: ФК "Спартак"
"В целом по игре от Казарцева я другого не ждал. Плохие позиции, не бежит, долгие жёлтые карточки, за что тоже могут наказать. Но главное — Казарцев игнорирует требования, и департамент должен обращать на это внимание. Надо работать с человеком, раз не понимает. Другие арбитры стараются занимать правильные позиции, а Казарцев специально отстаёт от моментов и разглядывает их с 15-20 метров. Он как художник — видит по-своему. Ему так удобно, ему так нравится", - высказался Федотов.

Встреча "армейцев" и "Спартака" завершилось со сетом 0:0. В игре были несколько эпизодов, за которые Казарцева подвергли критике, один из них Федотов назвал грубейшей ошибкой. Речь идет о фоле защитника Барбоса Мойзеса в концовке матча на нападающем "красно-белых" Манфреда Угальде. Армеец шипами задел незащищенную часть ноги, икроножную мышцу, рефери ограничился желтой карточкой, по мнению Игоря Федотова, за опасную игру следовало показать красную. В другом игровом моменте мяч, казалось, угодил в руку Федору Чалову в штрафной площади, после просмотра ВАР судья принял решение не назначать пенальти. В "Спартаке" сделали заявление о том, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу трех спорных эпизодов матча.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Федотов Василий Казарцев Спартак ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится